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12:55 22.03.2021

Львов продлил локдаун до 4 апреля, решено развернуть временный COVID-госпиталь

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Львов продлил локдаун до 4 апреля, решено развернуть временный COVID-госпиталь

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина в городе до 4 апреля и развертывании временного госпиталя для пациентов с коронавирусом, сообщил львовский мэр Андрей Садовый.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина до 4 апреля", - сообщил Садовый в Telegram в понедельник.

Он отметил, что также было принято решение "о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют в Больнице скорой помощи".

Садовый заявил о том, что город планирует дополнительно выделить несколько больниц для размещения в них пациентов с коронавирусом.

"Обратились в Минздрав с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом. Начинаем сотрудничество с Железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных, но город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов", - отмечает львовский мэр.

Он подчеркивает, что кроме дополнительных коек, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках.

"За последние 2 дня получили 350 обращений от врачей со всей Украины, которые готовы помочь в этой нелегкой борьбе. Сейчас разрабатываем механизм дополнительного премирования всех медиков, работающих с COVID-19", - заявил Садовый.

Он добавил, что город также планирует разработать отдельную программу для поддержки бизнеса.

Теги: #львов #карантин
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