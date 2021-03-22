Президент ЕБРР находится в Киеве с двухдневным визитом

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в рамках двухдневного визита в Украину 22-23 марта встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, другими руководителями в правительственных и деловых кругах.

"Обсуждения сосредоточатся на реформах, необходимых для открытия возможностей для осуществления инвестиций ЕБРР и другими инвесторами, а также на восстановлении после пандемии COVID-19", – указал ЕБРР в релизе в понедельник.

"В 2021 году ЕБРР прогнозирует возобновление украинской экономики на уровне 3%, однако в значительной степени это зависит от развития пандемии и прогресса реформ", – говорится в сообщении.

Рено-Бассо также выступит в ходе виртуального введения "Национальной экономической стратегии Украины-2030".

ЕБРР отмечает, что Украина - одна из трех основных направлений его инвестиционной деятельности. За последние два года банк выделил стране EUR2 млрд.