В странах Балтии наблюдается снижение суточных заражений COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей

В странах Балтии за сутки подтверждено 1 488 новых случаев коронавируса, что является наименьшим показателем с начала предыдущей недели. Из них в Литве за последние сутки выявлено 318 заболевших COVID-19, в Латвии - 177, в Эстонии - 993.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 318 новых случаев коронавируса, скончались 8 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 209 тыс. 340 случаев COVID-19, скончались 3486 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 7047 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 10 человек, второй дозой - 18. В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 275 тыс. 438 человек, обеими дозами - 124 тыс. 522 человека.

В понедельник вакциной AstraZeneca от COVID-19 публично вакцинировались президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Это было сделано для повышения доверия к этой вакцине.

Между тем, канцлер министерства здравоохранения Юргита Гребенковене заявила, что массовая вакцинация населения в Литве от COVID-19, которую планировалось начать с мая, скорее всего, будет начата позже.

Несмотря на то, что представители министерства здравоохранения обсуждают возможную задержку массовой вакцинации по причине нестабильных поставок вакцин от COVID-19 во втором квартале, президент страны Гитанас Науседа повторяет, что надеется на вакцинацию 70% взрослого населения страны к 6 июля.

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 177 новых случаев COVID-19, умерли два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

С начала пандемии коронавирус в Латвии выявлен у 97 586 человек, умерли 1828 человек.

Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил Латвийскому радио, что в Латвии выявлены случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса.

Как отметил министр, это очень опасно, так как вакцины могут быть менее эффективны против данного штамма коронавируса, поэтому его распространение нужно по возможности ограничить.

Эксперты уже разрабатывают подробный план действий на случай, если заболеваемость этой мутацией коронавируса будет расти.

В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 4 799 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 993 или 20,7% от числа суточных тестов, сообщил в понедельник Департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 96 394 случаев заражения COVID-19.

За сутки скончались 10 человек, после начала пандемии умерли от коронавируса 797 человек. Всего выздоровели 68 249 человек.

Введена как минимум одна доза вакцины у 167 488 человек (12, 603% от численности населения), курс вакцинации завершен у 57 023 человек (4, 291%).

С 22 марта десятидневное ограничение свободы передвижения не распространяется на прибывающих в Эстонию из четырех европейских стран, сообщает в понедельник агентство BNS.

Ограничение свободы передвижения не распространяется на прибывающих в Эстонию из стран, где показатель заболеваемости в течение 14 дней составляет ниже 150 на 100 000 жителей. Эти государства - Испания, Ирландия, Исландия и Португалия.