Кабмин намерен передать местной власти полномочия относительно работы транспорта в "красных" зонах - источник

Кабинет министров Украины намерен передать местной власти полномочия по функционированию транспорта в "красных" зонах эпидемической опасности.

"Полномочия относительно транспорта планируется передать местной власти", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

По словам собеседника, заседание Кабмина по данному вопросу планируется провести в понедельник, 22 марта.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в комментарии агентству, что Кабмин также определит процедуру по согласованию межобластных ж/д сообщений.

По его словам, это решение по своей сути являеся техническим.

Как сообщалось, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение поручить Мининфраструктуры совместно с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности.