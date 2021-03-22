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12:04 22.03.2021

В Луганской области местный житель подорвался на взрывном устройстве

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В Луганской области местный житель подорвался на взрывном устройстве

В с. Орехово-Донецкое Новоайдарского района Луганской области местный житель получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве, полиция открыла уголовное производство.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, 21 марта в дежурную часть Счастьенского районного отделения полиции поступило сообщение о том, что в больницу госпитализирован 42-летний местный житель с диагнозом минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени.

Правоохранители установили, что в с.Орехово-Донецкое Новоайдарского района, которое граничит со временно оккупированной территорией, трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в лафет для дальнейшей транспортировки.

"Во время поднятия в сарае доски с земли произошел взрыв, в результате которого один из мужчин получил телесные повреждения. Домовладение, на территории которого произошел взрыв, находится на окраине населенного пункта, расположенный в непосредственной близости к линии разграничения, является не жилым и ничем не ограждено", - говорится в сообщении.

С места происшествия были изъяты металлические обломки (вероятно от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу..

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное следствие.

Теги: #взрыв #граната #луганская_область
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