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11:44 22.03.2021

В Кабмине осудили насильственные действия участников субботней акции протеста под зданием ОП

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В Кабмине осудили насильственные действия участников субботней акции протеста под зданием ОП

Члены Кабинета министров Украины осуждают вандализм и надругательство над государственными символами, которые были замечены во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных под зданием Офиса президента 20 марта.

"Конституция Украины гарантирует право граждан на мирное собрание и демонстрации. Такое право - один из столпов современной представительной демократии. В то же время, члены Кабинета Министров Украины решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста", - говорится в совместном заявлении членов правительства.

В Кабмине подчеркивают, что неправомерные действия, которые совершались под Офисом президента 20 марта, неприемлемы и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины.

“Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем”, - говорится в заявлении.

Кроме того, в правительстве ожидают от Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины проведения расследования.

Теги: #оценка #протест #кабмин
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