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10:56 22.03.2021

Форум "Украина 30" берет перерыв на три недели из-за локдауна в Киеве

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Форум "Украина 30" берет перерыв на три недели из-за локдауна в Киеве

Организаторы еженедельного Всеукраинского форума "Украина 30" берут трехнедельный перерыв из-за усиления карантина в Киеве.

"Всеукраинский форум "Украина 30" берет перерыв на три недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.

Как сообщалось, форум "Украина 30", цель которого - проведение общественного диалога, был запущен в феврале 2021 года. Планировалось, что он будет проходить еженедельно вплоть до 24 августа - 30-й годовщины провозглашения независимости Украины.

В первую неделю на форуме обсуждалась пандемия коронавируса в Украине, а также вызовы, которые она принесла стране.

Позже темами для обсуждений становились также реформа судебной системы, жилищно-коммунальная сфера, инвестиции, нацбезопасность, дезинформация и т.д.

Теги: #украина_30 #перерыв #форум
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