В Польше начали расследование причин ДТП украинского микроавтобуса вблизи Кашице

В Польше начали расследование причин аварии украинского микроавтобуса вблизи Кашице, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Консул отправился на место аварии украинского автобуса для координации оказания медицинской помощи пострадавшим, решения вопроса возвращения в Украину четырех нетравмированных пассажиров. Польские правоохранители начали расследование причин ДТП. Горячая линия для родственников: +48784138555", - написал Николенко в Twitter в понедельник.

Генеральное консульство Украины в Люблине сообщило, что одна пострадавшая в результате аварии женщина находится в тяжелом состоянии и уточнило, что водитель автобуса погиб.

"Генеральное консульство Украины в Люблине в круглосуточном режиме занимается помощью пострадавшим и сопровождением дела с аварией автобуса ночью 21.03.2021 г. Консул выехал на место происшествия, одна женщина в тяжелом состоянии в больнице, водитель погиб, другой опасности жизни нет", - отметило консульство в Twitter.

Как сообщалось, ночью вблизи Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины, один человек погиб, 5 госпитализированы.