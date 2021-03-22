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10:00 22.03.2021

В Киеве за сутки 349 новых случаев заболевания COVID-19

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В Киеве за сутки 349 новых случаев заболевания COVID-19

В Киеве за прошедшие сутки выявили 349 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 20 человек, выздоровели 492, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"+349 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 152 986). 199 женщин в возрасте от 19 до 90 лет. 131 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет. 12 девочек от 5 до 17 лет и 7 мальчиков от 5 до 17 лет", - написал Кличко на странице в Facebook.

За сутки в Киеве 20 летальных случаев от вируса (всего 3082), 42 госпитализированных пациентов, 492 человека преодолели коронавирус (всего 101 944).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (119), Шевченковском (50) и Оболонском (41).

 

Теги: #киев #коронавирус
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