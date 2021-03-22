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09:58 22.03.2021

В Германии за сутки выявили 7,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 50 человек

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В Германии за сутки выявили 7,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 50 человек

В Германии за минувшие сутки зафиксировали более 7,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают в понедельник европейские СМИ со ссылкой на данные института Роберта Коха.

Общее число случаев заражения COVID-19 за время пандемии в ФРГ достигло 2,66 млн.

За последние 24 часа в Германии от последствий коронавируса скончались 50 человек. Количество летальных исходов с начала вспышки инфекции в ФРГ превышает 74,7 тыс.

Между тем, ранее немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщали, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может продлить ограничения из-за коронавируса в стране до апреля.

При этом в начале марта Меркель и руководители 16 федеральных земель страны разработали план поэтапной отмены ограничений. Каждый новый из пяти предусмотренных планом шаг по снятию ограничений будет предприниматься каждые 14 дней, если региональные показатели инфицирования будут стабильными или снижаться.

Теги: #covid_19 #германия
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