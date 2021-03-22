В ДТП с участием автомобиля ГСЧС во Львовской области погиб 11-летний мальчик

Во Львовской области в воскресенье, 21 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, принадлежащего Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате погиб 11-летний мальчик, сообщает пресс-центр ГСЧС в понедельник.

"21 марта служебный автомобиль оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом. В результате наезда на аварийный люк, который находился на проезжей части, возникла трагедия. Крышка люка вылетела из-под авто и попала во встречный автомобиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии погиб одиннадцатилетний мальчик, находившийся в салоне встречного автомобиля.

"Коллектив Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области шокирован трагическим случаем и выражает искренние соболезнования семье погибшего мальчика", - добавляют спасатели.