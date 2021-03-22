За последние сутки в Киеве и нескольких областях не сделано ни одной прививки от коронавируса - Минздрав

За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 2 715 украинцев, при этом ни одной прививки не было сделано в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в понедельник утром.

"2 715 человек привито против COVID-19 за сутки, 21 марта, в Украине. 111 025 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили первую дозу 111 024 человека, завершил вакцинацию (две дозы) один человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинацию проводили 66 мобильных бригад по иммунизации.

В целом лидером по количеству вакцинированных за последние сутки является Донецкая область – в воскресенье там привили 770 человек. Далее идут Житомирская (310 вакцинированных за сутки), Киевская (270), Луганская (210) и Днепропетровская (190) области.

При этом в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях, за сутки не сделали ни одной прививки.

В остальных регионах количество вакцинаций находится в пределах от 30 до 130 прививок в сутки.