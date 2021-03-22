События

09:18 22.03.2021

За последние сутки в Киеве и нескольких областях не сделано ни одной прививки от коронавируса - Минздрав

1 мин читать
За последние сутки в Киеве и нескольких областях не сделано ни одной прививки от коронавируса - Минздрав

За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 2 715 украинцев, при этом ни одной прививки не было сделано в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в понедельник утром.

"2 715 человек привито против COVID-19 за сутки, 21 марта, в Украине. 111 025 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили первую дозу 111 024 человека, завершил вакцинацию (две дозы) один человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинацию проводили 66 мобильных бригад по иммунизации.

В целом лидером по количеству вакцинированных за последние сутки является Донецкая область – в воскресенье там привили 770 человек. Далее идут Житомирская (310 вакцинированных за сутки), Киевская (270), Луганская (210) и Днепропетровская (190) области.

При этом в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях, за сутки не сделали ни одной прививки.

В остальных регионах количество вакцинаций находится в пределах от 30 до 130 прививок в сутки.

 

Теги: #вакцинация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:12 22.03.2021
Второй этап вакцинации стартует в Украине 22 марта – Степанов

Второй этап вакцинации стартует в Украине 22 марта – Степанов

16:46 20.03.2021
В Сухопутных войсках ВСУ начался первый этап вакцинации от COVID-19

В Сухопутных войсках ВСУ начался первый этап вакцинации от COVID-19

14:55 20.03.2021
Британия сделала прививки от COVID-19 половине взрослого населения - глава Минздрава

Британия сделала прививки от COVID-19 половине взрослого населения - глава Минздрава

10:54 20.03.2021
Более 104 тыс. человек получили первую дозу CoviShield в Украине - Минздрав

Более 104 тыс. человек получили первую дозу CoviShield в Украине - Минздрав

22:50 19.03.2021
Кабмин возьмет на себя ответственность в случае непредвиденных последствий от вакцинации от COVID-19

Кабмин возьмет на себя ответственность в случае непредвиденных последствий от вакцинации от COVID-19

20:41 19.03.2021
В Британии вакцину против COVID-19 получили рекордные 660 тыс. человек за сутки

В Британии вакцину против COVID-19 получили рекордные 660 тыс. человек за сутки

10:44 19.03.2021
Степанов: Со следующей недели в Украине стартует второй этап вакцинации от COVID-19

Степанов: Со следующей недели в Украине стартует второй этап вакцинации от COVID-19

13:48 18.03.2021
Участники боевых действий смогут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии избыточных доз вакцины

Участники боевых действий смогут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии избыточных доз вакцины

03:39 18.03.2021
В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 40 млн человек - центры по контролю заболеваний

В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 40 млн человек - центры по контролю заболеваний

15:16 17.03.2021
Гройсман видит необходимость обнародовать план поставок вакцин против Covid-19 на ближайшие месяцы

Гройсман видит необходимость обнародовать план поставок вакцин против Covid-19 на ближайшие месяцы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Второй этап вакцинации стартует в Украине 22 марта – Степанов

С начала пандемии COVID-19 в Украине умерло более 30 тыс. больных, за сутки зафиксировано 7893 новых случая

Сначала суток российские наемники на Донбассе единожды открывали огонь по украинским позициям

Российские наемники на Донбассе с начала суток воскресенья дважды обстреливали украинские позиции – штаб ООС

Мы готовили перфоманс, бить стекла и запускать дымовые шашки не планировалось – организатор акции протеста под зданием ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки 349 новых случаев заболевания COVID-19

В Германии за сутки выявили 7,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 50 человек

В ДТП с участием автомобиля ГСЧС во Львовской области погиб 11-летний мальчик

Министры обороны Японии и США договорились о сотрудничестве в случае вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем

С начала пандемии COVID-19 в Украине умерло более 30 тыс. больных, за сутки зафиксировано 7893 новых случая

Два человека погибло и три пострадало в ДТП в Торецке

Глава Biontech считает, что к осени распространение COVID-19 в Европе будет поставлено под контроль

Сначала суток российские наемники на Донбассе единожды открывали огонь по украинским позициям

Трамп обвинил Байдена в создании пограничного кризиса в США и призвал достроить стену на границе с Мексикой

Окончательное решение о работе общественного транспорта на время карантинных ограничений в Киеве будет принято 22 марта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА