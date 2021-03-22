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09:12 22.03.2021

Второй этап вакцинации стартует в Украине 22 марта – Степанов

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Второй этап вакцинации стартует в Украине 22 марта – Степанов

Второй этап вакцинальной кампании стартует в Украине с 22 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"С 22 марта в Украине стартует второй этап вакцинации. К организации прививок помимо мобильных бригад добавляются еще пункты прививок в количестве 565 единиц. На втором этапе начнется вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования – семейных врачей. С прибытием новых вакцин также начнется вакцинация работников социальной сферы, общественного здоровья и людей старше 80 лет (с 29-30 марта)", - сказал он.

Министр отметил, что в целом в рамках второго этапа вакцинации планируется запустить более 2,5 тыс. пунктов прививок, которые будут развертываться по мере поступления вакцины.

Степанов добавил, что программа вакцинации превысила отметку в 100 тыс. прививок - в настоящее время в стране провели 111025 вакцинаций.

Теги: #вакцинация #украина
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