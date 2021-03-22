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08:16 22.03.2021

С начала пандемии COVID-19 в Украине умерло более 30 тыс. больных, за сутки зафиксировано 7 893 новых случая

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С начала пандемии COVID-19 в Украине умерло более 30 тыс. больных, за сутки зафиксировано 7 893 новых случая

Более 30 тыс. инфицированных COVID-19 умерло с начала пандемии в Украине. По состоянию на утро понедельника зафиксировано 7 893 новых случая заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 2 993 человек, умерло 157 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"7 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 марта 2021 года. В частности, заболели 413 детей и 161 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 026 человек; летальных случаев - 157; выздоровело – 2 993 человека", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 21 марта сообщалось о 11 145 новых больных COVID-19, 20 марта сообщалось о 15 292 новых случаях коронавирусной болезни, 19 марта было зафиксировано 15 850 новых случаев инфицирования COVID-19, 18 марта было зафиксировано 15 053 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 марта, сообщалось о 11 833 новых случаях коронавирусной болезни, 16 марта было зафиксировано 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, 15 марта 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, 14 марта сообщалось о 9 012 новых случаев коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 554 256 человек, 30 098 – умерло от COVID-19, выздоровели – 1 260 842 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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