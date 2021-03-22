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07:52 22.03.2021

Два человека погибло и три пострадало в ДТП в Торецке

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Два человека погибло и три пострадало в ДТП в Торецке

В результате дорожно-транспортного происшествия в воскресенье вечером в Торецке (Донецкая обл.) погибло два человека, еще трое пострадало, сообщили в ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба на сайте ведомства, информация о ДТП на перекрестке ул. Центральная и ул. Маяковского в г.Торецк Бахмутского района поступило в 16:35 21 марта.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей Audi А4 и Mitsubishi Lancer два человека погибли (водитель автомобиля Audi 1981 г.р. и водитель автомобиля Mitsubishi 2002 г.р.) … с помощью гидравлического инструмента деблокировали тела двух погибших и передали сотрудникам Национальной полиции", – сказано в утренней сводке в понедельник.

Также пострадали три человека (2001 г.р., 2002 г.р., 2005 г.р.) которых были госпитализированы в Центральную городскую больницу г.Торецк до прибытия спасателей.

Теги: #дтп_жертвы #донецкая
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