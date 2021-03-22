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07:39 22.03.2021

Глава Biontech считает, что к осени распространение COVID-19 в Европе будет поставлено под контроль

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Глава Biontech считает, что к осени распространение COVID-19 в Европе будет поставлено под контроль

Глава Biontech Угур Шахин оптимистично настроен в отношении распространения коронавируса в Европе и прогнозирует смягчение карантинных мер к сентябрю текущего года.

"Во многих европейских странах и США мы, вероятно, не будем нуждаться в ограничениях к концу лета. Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают ", - сказал он газете Welt am Sonntag.

Biontech - партнер Pfizer в создании одной из первых вакцин от COVID-19, широко одобренных для использования.

Правительства стран Евросоюза сталкиваются с критикой в связи с медленным началом кампаний по вакцинации, а проблемы с поставками препаратов приводят к тому, что ЕС сильно отстает от таких стран, как Израиль, Великобритания и Соединенные Штаты.

По состоянию на субботу в Германии только около 9% населения получили хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса, в то время как в Великобритании первая доза введена не менее чем 50% взрослых.

Вялое развертывание кампании вакцинации может вынудить германские власти затормозить попытки постепенного возобновления полномасштабной экономической деятельности, отмечают западные СМИ. Это связано с тем, что уровень заражения коронавирусом превышает 100 случаев на 100 тыс. человек населения в неделю. Это порог, выше которого, считают в правительстве ФРГ, должны быть введены более строгие правила дистанцирования, чтобы остановить перегруженность системы здравоохранения.

"Многие просто разочарованы", - заявил газете Frankfurter Allgemeine премьер Баварии Маркус Зедер, вероятный кандидат на пост канцера ФРГ на общенациональных выборах 2021 года.

Он отметил, что ошибки в сфере смягчения карантинных мер могут привести к третьей волне распространения инфекции.

"У нас есть инструмент - аварийный тормоз. Он должен строго применяться везде в Германии", - сказал Зедер, имея в виду возможность приостановки ослабления ограничений.

Он сделал это заявление перед намеченной на понедельник встречей национальных и региональных лидеров, на которой они, как ожидается, обсудят следующий этап мер по борьбе с коронавирусом.

Теги: #прогнозы #европа #коронавирус #германия
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