Сначала суток российские наемники на Донбассе единожды открывали огонь по украинским позициям

С начала суток понедельника российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям. За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 22 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в пределах ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку Богдановки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

За прошедшие сутки, 21 марта, противник 4 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован огонь с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем вблизи Водяного на Приазовье.

С ручных противотанковых гранатометов противник совершил обстрел позиций ООС возле Лебединского.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", – констатировали в штабе.