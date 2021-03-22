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06:56 22.03.2021

Трамп обвинил Байдена в создании пограничного кризиса в США и призвал достроить стену на границе с Мексикой

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Трамп обвинил Байдена в создании пограничного кризиса в США и призвал достроить стену на границе с Мексикой

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором обвинил своего преемника на посту президента Джо Байдена в кризисе на границе США.

"Мы с гордостью передали администрации Байдена самую безопасную границу в истории", - говорится в заявлении.

"Все, что им нужно было сделать, держать эту плавно работающую систему на автопилоте. Вместо этого всего за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу", - отметил Трамп.

По его мнению, "единственный способ положить конец пограничному кризису Байдена - это признать свою полную неудачу и принять глубоко эффективную, проверенную политику Трампа".

Трамп призвал Байдена "немедленно завершить строительство стены, что может быть сделано в течение нескольких недель".

"Они не должны были останавливать его. Они вызывают смерть и человеческую трагедию", - добавил экс-президент.

Ранее Байден заявил журналистам, что посетит границу между США и Мексикой "в какой-то момент".

Между тем, чиновники его администрация продолжают бороться с наплывом мигрантов, особенно несовершеннолетних, на южной границе.

По данным телеканала CBS News, число детей-мигрантов, находящихся под стражей в США, превысило 15 тыс.

Байден и чиновники его администрации призывают мигрантов не въезжать в США.

"Я могу совершенно ясно сказать, не приезжайте. Не покидайте свой город и свои общины", - заявил Байден в интервью ABC News на прошлой неделе.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас также заявил в воскресенье в эфире телеканала ABC News: "Послание совершенно ясно: не приходите. Граница закрыта. Граница безопасна".

Тем временем, по мнению республиканцев, к сложившейся ситуации привела отмена жесткой миграционной политики Трампа, а также прекращение строительства пограничной стены.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа в 2016 году.

Теги: #сша #мигранты #байден #трамп
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