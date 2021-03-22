Окончательное решение о работе общественного транспорта на время карантинных ограничений в Киеве будет принято 22 марта

Окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве во время карантинных ограничений будет принято в понедельник, 22 марта, ограничения, действующие в "красной" зоне столица ввела еще 18 марта, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Завершилось заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. По его результатам, Киев отнесли к «красной» зоны ограничений с 00:00 23 марта 2021", – цитирует Поворозника пресс-служба КГГА в обнародованном в субботу вечером сообщении.

По его словам, окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве будет принято в понедельник, 22 марта.

"Позиция города в этом вопросе четкая - общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Потому остановка транспорта приведет к коллапсу в городе", – подчеркнул заместитель градоначальника столицы.

Также Поворозник напомнил, что ограничения, действующие в "красной" зоне столица ввела еще 18 марта решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как сообщалось, 20 марта вопрос урегулирования работы транспорта на заседании комиссии ТЭБ и ЧС был рассмотрен отдельно. Было принято решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности.Полицейский спецназ КОРД задержал двух жителей Сараты, что в Одесской области, которые подозреваются в двух попытках поджечь один и тот же автомобиль - Range Rover 52-летнего одессита.

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