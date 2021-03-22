Спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме Киева

Спасатели ликвидировали пожар на первом этаже многоквартирного дома в Киеве в воскресенье вечером, без пострадавших, сообщили в ГСЧС г.Киева.

Как сообщает пресс-служба на странице ведомства в Фейсбук, 21 марта в 18:14 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре в многоэтажке по адресу: ул.Лятошинского 18а, (Голосеевский район столицы).

По прибытию к месту происшествия, во время проведения разведки было установлено, что пожар произошел в одной из квартир на первом этаже. Пожар на площади 20 м кв. был локализован в 18:32 и ликвидирован в 18:41.

"Травмированных или погибших на пожаре не выявлено", – сказано в сообщении.

К ликвидации были привлечены 15 пожарных и 4 единицы техники.

Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.