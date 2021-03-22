Трамп запустит собственную социальную сеть, заявляет его советник

Бывший президент США Дональд Трамп планирует через две-три недели создать собственную соцсеть, чтобы через неё возобновить общение с согражданами, заявил его советник Джейсон Миллер.

"Я думаю, что бывший президент Трамп вернётся в соцсети через два-три месяца, причём он сделает это через собственную социальную сеть", - сказал он телеканалу Fox News.

Миллер полагает, что новая платформа "будет самым модным из того, что есть в соцсетях. Она полностью изменит мир соцсетей".

Советник Трампа пояснил, что бывший глава государства провёл ряд встреч но поводу этого проекта. Также, по словам Миллера, "многочисленные компании" выражали интерес к задумке Трампа.

"Новая социальная платформа будет чем-то масштабным", - заявил Миллер, добавив, что данная соцсеть, по его мнению, привлечёт "десятки миллионов человек".

Крупнейшие американские соцсети приостановили действие аккаунтов Трампа после беспорядков, произошедших в Вашингтоне 6 января 2021 года. По мнению руководителей соцсетей, Трамп своими заявлениями косвенно подтолкнул поддерживающих его демонстрантов к насилию.

Трамп, согласно опросам, по сей день сохраняет популярность у республиканского электората. Он давал понять, что уходить с политической арены не собирается.