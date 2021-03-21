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23:59 21.03.2021

Поставки нефти в Китай будут приоритетом Saudi Aramco в течение 50 лет

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Поставки нефти в Китай будут приоритетом Saudi Aramco в течение 50 лет

Saudi Aramco будет в приоритетном порядке обеспечивать энергетическую безопасность Китая в течение следующих 50 лет и далее, поскольку новые и существующие источники энергии будут работать параллельно в течение некоторого времени, заявил генеральный директор компании Амин Нассер на Китайском форуме развития в воскресенье.

Государственный нефтяной гигант также видит возможности для дальнейших инвестиций в проекты, которые помогут удовлетворить потребности Китая в транспорте и химической продукции, а также смазочных материалах, сказал Насер в своем выступлении по видеосвязи.

Ранее на пресс-конференции Нассер прогнозировал рост спроса на нефть в 2021 году.

"Мы рады, что есть признаки экономического восстановления. Мы ожидаем, что это будет продолжаться по мере того, как правительства и власти во всем мире вновь откроют экономику", - сказал он.

При этом он сослался на экономические успехи Китая, отметив, где спрос на товары приближается к уровню, существовавшему до пандемии коронавируса.

В то же время компания объявила в воскресенье, что ее прибыль в 2020 году сократилась почти вдвое - до $49 млрд по сравнению с $88,2 млрд в 2019 году и $111,1 млрд в 2018 году.

Причиной стала пандемия COVID-19которая привела к резкому падению цен на нефть из-за введенных экономических ограничений, в частности, в структуре транспорта.

Теги: #саударавия #китай #нефть #поставки
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