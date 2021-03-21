В Николаеве с 24 марта по 4 апреля вводят жесткий карантин

В Николаеве с 24 марта до 4 апреля вводят жесткий карантин из-за увеличения заболеваемости коронавирусом, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Все очень плохо, мы уверенно идем к "красной зоны". По одному из показателей город уже там - это заполненность количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней в 100 тыс. населения - 101,15 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения)", – написал чиновник на своей странице в Фейсбук в воскресенье.

По его словам, с такими темпами другой показатель будет преодолен в ближайшие дни и область войдет в "красную зону". "Это загруженность коек, обеспеченных медицинским кислородом. На сегодня - это 64,72% при допустимом - не более 65%", – добавил Ким.

"Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение - вводим более строгие карантине ограничения в рамках "оранжевой зоны", которые вступают в силу с 01.00 24 марта и будут действовать до 04 апреля включительно", – написал глава ОГА.

Ким написал перечень ограничений на время карантина. Отдельное внимание чиновник уделил работе транспорта.

"Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%. Однако городу рекомендуется обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта", – написал он.

Ким подчеркнул, что на данный момент ограничения касаются только г.Николаева, "в случае ухудшения ситуации в области будут приняты соответствующие решения".