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18:24 21.03.2021

Российские наемники на Донбассе с начала суток воскресенья дважды обстреливали украинские позиции – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе с начала суток воскресенья дважды обстреливали украинские позиции – штаб ООС

С начала текущих суток воскресенья, 21 марта, российские наемники на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 21 марта, было зафиксировано два враждебных обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", недалеко от населенного пункта Водяное", – сказано в вечерней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

Украинские военные добавили, что противник осуществлял обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – подчеркнули в штабе.

Теги: #всу #оос
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