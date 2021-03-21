Российские наемники на Донбассе с начала суток воскресенья дважды обстреливали украинские позиции – штаб ООС

С начала текущих суток воскресенья, 21 марта, российские наемники на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 21 марта, было зафиксировано два враждебных обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", недалеко от населенного пункта Водяное", – сказано в вечерней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

Украинские военные добавили, что противник осуществлял обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – подчеркнули в штабе.