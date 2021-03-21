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17:28 21.03.2021

Мы готовили перфоманс, бить стекла и запускать дымовые шашки не планировалось – организатор акции протеста под зданием ОП

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Мы готовили перфоманс, бить стекла и запускать дымовые шашки не планировалось – организатор акции протеста под зданием ОП

Организаторы акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных, которая прошла вечером в субботу, 20 марта, под Офисом президента, не планировали бить в здании стекла, запускать в него фаеры и дымовые шашки, сообщил один из организаторов акции Сергей Филимонов в комментарии изданию hromadske.

"Готовился перфоманс, но битье окон, запуск дымовых шашек в здание - этого в планах не было. Впрочем, я не вижу необходимости сдерживать людей, потому что президент думает, что это какой-то мифический Порошенко, какие-то игры, мифические "соросята". Это была первая такая демонстративная акция, чтобы президент начал обращать внимание. Он должен видеть, что это настоящий гнев народа, и если он не будет реагировать - это очень плохо закончится", - заявил Филимонов.

Он добавил, что считает акцию под зданием ОП мирной, поскольку никто не пострадал, кроме людей возле Печерского отделения полиции, где находился один задержанный участник.

При этом он уточнил, что салют, который запускали участники, здание не повредил, а краску ставили на лестнице для всех желающих.

Также Филимонов отметил, что не поддерживает, но и не осуждает действия задержанного Владислава Сорда, которого подозревают в хулиганстве, а именно в разбивании стекла.

"Разбитое окно - это гораздо меньше вреда, чем для человека, который незаконно сидит в тюрьме, или от министра, который преследует активистов. Но этого парня останавливали, это видно на видео. Никто не заходил внутрь в здание", - подчеркнул организатор акции.

Как сообщалось, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что, из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской. При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

 

Теги: #офис_президента #акция #стерненко
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