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15:46 21.03.2021

Саммит Евросоюза в связи с распространением коронавируса в Европе пройдет в онлайн формате

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Саммит Евросоюза в связи с распространением коронавируса в Европе пройдет в онлайн формате

Саммит Европейского союза, который должен состояться 25-26 марта в Брюсселе, будет проходить в режиме видеоконференции из-за роста числа выявленных заражений COVID-19, заявил в воскресенье представитель ЕС.

Председатель ЕС Шарль Мишель принял решение провести саммит в онлайн режиме, сославшись на "всплеск случаев заболевания COVID-19 в государствах-членах Союза", сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс в Твиттере.

В ходе третьей волны распространения коронавируса в Европе ежедневно растет число инфицированных, в том числе более опасными вариантами коронавируса.

Лидеры 27 стран ЕС должны были лично обсудить вопросы ускорения вакцинации во всех странах блока, а также экономику и отношения с Турцией и Россией, сообщают СМИ. В то же время, по мнению источников, повестка дня может быть сокращена, так как виртуальные встречи ограничивают возможности дискуссий и принятия решений.

Теги: #ес #саммит
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