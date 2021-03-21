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14:38 21.03.2021

В странах Балтии за сутки выявили почти 2 тысячи случаев инфицирования коронавирусом

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В странах Балтии за сутки выявили почти 2 тысячи случаев инфицирования коронавирусом

В Эстонии за последние сутки выявлено 1 375 заболевших COVID-19, в Латвии - 260 заболевших, в Литве - 321.

В Эстонии за сутки скончались 7 человек с выявленным коронавирусом, а за все время пандемии умерли уже 787 человек, сообщили в воскресенье в департаменте здоровья Эстонии.

Накануне в стране было выявлено 1 250 заболевших COVID-19.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), по охвату вакцинацией от коронавируса Эстония находится на 4-ом месте среди стран ЕС с показателем 14,1%.

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 260 новых случаев COVID-19, умерли пять человек, сообщает агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.

Накануне в Латвии было зафиксировано 625 новых заболевших, сообщалось о смерти 10 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлен у 97 409 человек, умерли 1 826 человек.

В Литве за сутки зарегистрирован 321 новый случай COVID-19, сообщается на сайте Департамента статистики республики. Скончались 11 человек.

Число скончавшихся в Литве за все время пандемии достигло 3 476 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 - 209 011.

Накануне в Литве было выявлено 575 новых случаев коронавируса, сообщалось о смерти 12 человек.

Теги: #коронавирус #балтия
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