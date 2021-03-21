События

13:32 21.03.2021

Украинские военные на Донбассе прошли курс обучения по ведению диалога между населением и силовиками

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Украинские военные на Донбассе прошли курс обучения по ведению диалога между населением и силовиками

В районе проведения Операции объединенных сил закончился курс по развитию навыков ведения переговоров, коммуникации и фасилитациии диалогов между военными и гражданскими по методике Гарвардского переговорного проекта, который прошли представители структурных подразделений гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье.

"Целью этого курса является развитие у военнослужащих коммуникативных навыков ведения переговоров, свободного общения с разными людьми и в разных ситуациях (деловых, бытовых, кризисных), а также повышение культуры общения (формального и неформального)", - отмечается в сообщении, обнародованном в Facebook.

В нем уточняется, что обучение проходило с 16 по 18 марта. Вместе с военнослужащими, к нему также были привлечены представители военно-гражданских администраций и активных жителей громад, расположенных вблизи линии соприкосновения.

"Участники курса получили необходимые знания и навыки для самостоятельного проведения диалогов между гражданскими и военными для поиска совместных решений по вопросам, связанным с улучшением защиты жителей громад на востоке Украины", - резюмируют в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1082933782199237

Теги: #всу #оос #обучение
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