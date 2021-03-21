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11:32 21.03.2021

В Днепре в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей

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В Днепре в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей

В Шевченковском районе Днепра в субботу вечером произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек, трое из которых – дети, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"20 марта в 22:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская Шевченковского района города Днепр… По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Hyundai Getz и Daewoo Lanos", - сообщают в ГСЧС.

Там отмечают, что в результате происшествия пострадали 5 человек, трое из которых - дети.

"Двух женщин госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу №16. Мальчика и двух девочек - в Днепровскую областную детскую клиническую больницу", - подчеркивают спасатели.

В ГСЧС добавили, что для того, чтобы предупредить возгорание, пожарные отключили батареи поврежденных автомобилей и смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с проезжей части.

"Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП", - резюмируют в службе.

Теги: #дтп #днепр
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