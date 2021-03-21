В Украине ожидается прохладная и сухая погода, местами возможен снег с дождем

В ближайшие сутки на территории Украины ожидается прохладная и преимущественно сухая погода, лишь на западе и севере страны возможны осадки.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 22 марта, в западных и северных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков, лишь вечером в Крыму и юге Одеской области дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; в Карпатах ночью 9-14°, днем 1-6° мороза.

В Киеве в понедельник утром и днем небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 1-4° мороза, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 марта самая высокая температура днем (+21,5°) была 1974 году, самая низкая ночью (-18,4°) в 1942 году.

Во вторник, 23 марта, в южной части Украины, восточных и Днепропетровской областях возможен мокрый снег, на крайнем юге и Приазовье с дождем; в большинстве центральных областей небольшой мокрый снег; на остальной територии без существенных осадков.

Ветер северо-западный и северный, 7-12 м/с, в южной и восточной частях страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, на юге и востоке от 2° тепла до 3° мороза; днем 2-7° тепла.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.