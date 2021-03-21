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10:34 21.03.2021

В Киеве за сутки 434 новых больных коронавирусом, 28 человек умерли – Кличко

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В Киеве за сутки 434 новых больных коронавирусом, 28 человек умерли – Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявили 434 больных коронавирусом, 28 человек умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко

"434 подтвержденных случая заболевания коронавирус (всего 15 2637)… 28 летальных (всего 3 062)", – написал мэр в своем Telegram-канале.

По информации Кличко, заболели 264 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 152 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет, а также 8 девочек от 5 дней до 16 лет и 10 мальчиков от 11 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Выздоровели за прошедшие сутки 107 человек. Всего коронавирус преодолели 101 452 киевлянина.

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (91), Деснянском (89) и Оболонском (86).

 

Теги: #киев #вирус
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