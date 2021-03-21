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09:21 21.03.2021

Более 108 тыс. человек получили первую дозу CoviShield в Украине – Минздрав

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Более 108 тыс. человек получили первую дозу CoviShield в Украине – Минздрав

В Украине за минувшие сутки 3 968 человек привиты против COVID-19, сообщает Минздрав в Фейсбук.

С начала прививочной кампании вакцинированы 108 309 человек, из них получили 1 дозу - 108 308 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Вакцинацию проводили 134 мобильные бригады по иммунизации.

Наибольшее количество вакцинированных было в Киевской области - 550 прививок. Наименьшее зафиксировано в Одесской - 30 прививок.

По состоянию на 20 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 305 281 человек.

Теги: #коронавирус #вакцина #минздрав
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