В Украине за сутки 11 145 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 3 877 человек

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 145 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 3 877 человек, умерло 166 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 145 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 марта 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 838 человек; летальных случаев - 166; выздоровело – 3 877 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 20 марта сообщалось о 15 292 новых случаях коронавирусной болезни, 19 марта было зафиксировано 15 850 новых случаев инфицирования COVID-19, 18 марта было зафиксировано 15 053 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 марта, сообщалось о 11 833 новых случаях коронавирусной болезни, 16 марта было зафиксировано 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, 15 марта 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, 14 марта сообщалось о 9 012 новых случаев коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 546 363 человека, 29 941 – умер от COVID-19, выздоровели – 1 257 849 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.