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07:48 21.03.2021

С начала суток российские наемники режим тишины на Донбассе не нарушали

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С начала суток российские наемники режим тишины на Донбассе не нарушали

С начала суток воскресенья, 21 марта, российские наемники на Донбассе режим тишины не нарушали. За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов, погиб украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 21 марта, обстрелов не зафиксировано", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

За прошедшие сутки, 20 марта, в районе проведения ООС было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное ранение и во время эвакуации в медицинское учреждение скончался. На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

Отмечается, что российские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Южное, Шумы и Водяное Донецкой области с применением запрещенного минскими договоренностями вооружение с целью создания информационных поводов для населения временно оккупированных территорий и дискредитации украинской стороны. "Все обстрелы были прицельными и велись с целью нанесения потерь подразделениям ВСУ", – сказано в сводке.

Также было зафиксировано проведение инженерных работ по расширению и обустройству новых оборонительных позиций у донецкого аэропорта в направлении позиций ООС.

Теги: #оос #сводка
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