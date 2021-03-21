На Ровенщине изъято 43 кг янтаря на 200 тыс. грн

В Ровенской области задержан злоумышленник, который пытался на автомобиле перевезти янтаря-сырца на 200 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

"По оперативной информации полицейских отделения полиции № 1 (с. Владимирец) под процессуальным руководством Вараськой окружной прокуратуры в селе Полки сегодня, 20 марта, около 10:30 был остановлен автомобиль "Peugeot Partner". При осмотре правоохранителями транспортного средства было обнаружено 3 мешка с янтарем. Ориентировочная стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет 200 тыс. грн", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

Правоохранители отметили, что водитель - 32-летний житель с.Большие Цепцевичи позволил полицейским сектора реагирования осмотреть транспортное средство. Правоохранители в багажном отделении обнаружили три мешка с камнями янтаря-сырца.

"Следственные действия проводить водитель без адвоката не согласился. До его приезда, "солнечные" камни, общим весом 43 кг следователи изъяли", – подчеркнули в Нацполиции.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.240-1 (незаконная перевозка янтаря) УК Украины его будут направлять на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о сообщении 32-летнему жителю с.Большие Цепцевичи о подозрении в совершении преступления.

Транспортное средство изъято и помещено на территорию местного отделения полиции.