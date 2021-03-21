Посол РФ в США Антонов вылетел в Москву для консультаций

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву для консультаций.

"Российский посол Анатолий Антонов направляется в Москву для участия в консультациях по поводу изменения отношений (РФ и США - ИФ)", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере посольства.

Антонов прибудет в Москву в воскресенье, где проведет консультации на тему нынешнего состояния российско-американских отношений.

О том, что Антонов приглашен в российскую столицу, стало известно в среду после того, как президент США Джо Байден сделал ряд резонансных заявлений о России и ее руководстве. В Кремле их назвали "очень плохими высказываниями". "Это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.