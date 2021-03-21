В ОПУ солидарны с мнением МВД о провокативном характере действий митингующих

В Офисе президента Украины считают, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

"В ОПУ в субботу были сотни людей - большинство из них даже не подозревали, что организаторы акции и несколько десятков неадекватно настроенных молодых попытаются использовать обычных протестующих в таких вот своих попытках что-то демонстративно ломать и провоцировать жесткий ответ от полиции. Разбитое стекло в окнах поменяют, надписи со стен - смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненка сами себя показали разрушителями, уже не исправишь", - цитирует советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка издание "Украинская правда" в субботу.

По его мнению, протестующие стремились "спровоцировать какое-то дикое насилие" или агрессию со стороны полиции.

В тоже время, Подоляк подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не видит смысла препятствовать протестам. Также он пообещал вскоре ликвидировать последствия вандализма.

Как сообщалось, в субботу вечером у ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

"Разбитое стекло, таблички на здании Офиса Президента будут заменены на новые. Оскорбительные, матерные надписи будут смыты", – написал Геращенко на своей странице в Фейсбук.

"Лица, нарушившие закон, которые крушили государственное имущество, за которое, кстати, были уплачены средства налогоплательщиков, будут привлечены к ответственности, и они возместят нанесенный ущерб через суд. Все они зафиксированы как полицейскими камерами, так и камерами СМИ. Поэтому никто не избежит ответственности!", – отметил замминистра.

Также он считает, что большинство митингующих не нарушали порядок.

"Лишь несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия", – подчеркнул замминистра.

По факту действий митингующих под ОПУ и нанесения ущерба зданию ОП, открыто уголовное производство, правоохранителями задержан один из участников протеста.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.