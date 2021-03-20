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23:53 20.03.2021

По факту событий во время акции у Офиса президента открыто уголовное дело, задержан один из митингующих

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По факту событий во время акции у Офиса президента открыто уголовное дело, задержан один из митингующих

По факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения ущерба зданию ОП, открыто уголовное производство, правоохранителями задержан один из участников протеста, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Сегодня активисты устроили акцию протеста у Офиса президента Украины на улице Банковой, в связи с этим работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усилили превентивные меры для обеспечения общественной безопасности и порядка… событие квалифицировано как хулиганство", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

"В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства совершения правонарушения", – отметили правоохранители.

Также сообщается, что за совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из участников.

"Это - уроженец Винницкой, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером у ОП проходит акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

"Разбитое стекло, таблички на здании Офиса Президента будут заменены на новые. Оскорбительные, матерные надписи будут смыты", – написал Геращенко на своей странице в Фейсбук.

"Лица, нарушившие закон, которые крушили государственное имущество, за которое, кстати, были уплачены средства налогоплательщиков, будут привлечены к ответственности, и они возместят нанесенный ущерб через суд. Все они зафиксированы как полицейскими камерами, так и камерами СМИ. Поэтому никто не избежит ответственности!", – отметил замминистра.

Также он считает, что большинство митингующих не нарушали порядок.

"Лишь несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия", – подчеркнул замминистра.

Теги: #опу #дело #акция
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