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22:51 20.03.2021

В Молдове зарегистрировано более 1,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

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В Молдове зарегистрировано более 1,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В Молдове зарегистрировано 1 635 новых случаев заражения коронавирусом, 30 заболевших скончались сообщила в субботу вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В субботу было обработано 5 072 теста. В результате выяснилось, что 1 635 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 214 203", - отмечается в сообщении Минздрава.

Также сообщается о смерти еще 30 пациентов с выявленным. По данным Минздрава число жертв пандемии в Молдове возросло до 4 531 человек.

Из медучреждений в субботу было выписано 1 669 пациентов. В общей сложности от коронавируса излечились 186 774 человека.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 22 898 человека. В больничные медицинские учреждения госпитализировано 4 478 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 344 находятся в крайне тяжелом состоянии, 72 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находится 11 779 человек с легкими формами COVID-19, а 21 036 человек - под наблюдением семейного врача", - отмечает пресс-служба Минздрава.

Ранее сообщалось, что со второй половины февраля в Молдове резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Количество ежедневно регистрируемых случаев увеличилось примерно в два раза - от 500-800 до 1,5 тыс. и более. Почти в три раза увеличилось количество активных случаев - с 6 тысяч в начале февраля до 23 тысяч в середине марта.

Практически во всех районах страны объявлен "красный код". "Красный код" вводится на местном уровне, если количество инфицированных на 100 тыс. населения превышает 100 случаев. На данный момент в Кишиневе этот уровень выше в 14 раз - 1460 случаев на 100 тыс. населения.

В минувшую пятницу Национальная комиссия по чрезвычайному положению в общественном здравоохранении объявила об ужесточении ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19. С 20 марта, торговые центры и непродовольственные магазины работают до 18.00, все продовольственные и непродовольственные рынки с 7 до 15.00. Рестораны, бары и другие заведения общественного питания закрываются в 20.00.

Остаются закрытыми театры, кинотеатры, концертные залы, спортивные залы, сохраняется запрет на проведение всех массовых мероприятий - культурных, спортивных, развлекательных, а также спортивных соревнований, школьных олимпиад, научных конференций, корпоративных встреч, свадеб и других торжеств. Сохраняется запрет на въезд в Молдову граждан других стран, а въезд граждан Молдовы разрешен только при предъявлении на границе ПЦР-теста с отрицательным результатом, сделанным в последние 72 часа. В противном случае граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней. Режим самоизоляции можно прервать на 10-й день при условии сдачи теста.

Теги: #данные #молдова #коронавирус
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