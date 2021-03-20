Геращенко: Действия протестующих под ОП - провокация, а не мирная акция

Действия протестующих под зданием Офиса президента Украины в субботу вечером являются проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей, уверен заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Заказчики этой провокации мечтают, чтобы получилось что полиция применила силу, пролилась кровь. Мы не будем идти на пути такой провокации, у нас достаточно сил, чтобы защитить общественный порядок. Те, кто заказывают и проплачивают такие акции, хотят, чтобы пролилась кровь", – цитирует пресс-служба МВД на своей странице в Фейсбук в субботу вечером, заявление Геращенко.

Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

"Разбитое стекло, таблички на здании Офиса Президента будут заменены на новые. Оскорбительные, матерные надписи будут смыты", – написал Геращенко на своей странице в Фейсбук.

"Лица, нарушившие закон, которые крушили государственное имущество, за которое, кстати, были уплачены средства налогоплательщиков, будут привлечены к ответственности, и они возместят нанесенный ущерб через суд. Все они зафиксированы как полицейскими камерами, так и камерами СМИ. Поэтому никто не избежит ответственности!", – отметил замминистра.

Также он считает, что большинство митингующих не нарушали порядок.

"Лишь несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия", – подчеркнул замминистра.

"Главное, что сегодня не пролилась кровь, и остались целыми кости, головы и суставы как провокаторов, и правоохранителей. Поверьте, не было никаких проблем оципиты здание ОПУ сотням правоохорницив, которые ждали рядом, и не позволить повредить стены, окна и таблички. Но тогда бы заказчики провокации достигли своей цели - кровопролитие под объективы видеокамер с последующими призывами к свержению законно избранной власти", – кнстатировал Геращенко.

Ранее сообщалось, что у ОП проходит акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.