У Офиса президента проходит акция в поддержку активиста Стерненко, админздание разрисовано красной краской

У Офиса президента Украины проходит акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных, митингующие зажгли файеры и бросают шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской нанесены надписи, сообщил телеканал "Прямой" в субботу вечером в своем Телеграм-канале.

"Под зданием Офиса президента проходит акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных. Митингующие разрисовали здание с различными лозунгами, а площадь перед ОПГ залита красной краской", –

Отмечаестя, что произошли столкновения между активистами и правоохранителями, однако никто не задержан.