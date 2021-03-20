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18:19 20.03.2021

С начала суток субботы российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, погиб украинский военный

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С начала суток субботы российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, погиб украинский военный

С начала суток субботы, 20 марта, российские наемники на Донбассе 8 раз открывали огонь по украинским позициям, в районе н.п. Шумы в результате огнестрельного ранения погиб украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня… В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение", – сказано в вечерней сводке на странице штаба в Фейсбуке.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от Пивденного противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а вблизи н.п.Шумы еще и со стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи Водяное на Приазовье, российские наемники совершили обстрел позиций ООС используя гранатометы различных систем. Также в пригороде Лебединское зафиксировано применение стрелкового оружия, а вблизи Широкино - огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь", – подчеркнули в сводке.

Теги: #оос #сводка
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