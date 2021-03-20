На Донбассе в районе н.п.Шумы погиб украинский военный

На Донбассе в районе н.п.Шумы в субботу в результате обстрела со стороны российских наемников погиб украинский военнослужащий, сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

"20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

В ответ на обстрел противника украинские военные открыли огонь. О действиях российских наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.