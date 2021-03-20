В Сухопутных войсках ВСУ начался первый этап вакцинации от COVID-19

В Черниговском военном госпитале началась вакцинация военнослужащих оперативного командования "Север" от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной Covishield (Oxford / AstraZeneca), сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"На первом этапе прививки осуществляют военным командования и подчиненных военных частей Черниговского гарнизона. В целом вакцинировали уже более ста военнослужащих", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после укола все военнослужащие находились под наблюдением врачей, жалоб на ухудшение самочувствия ни у кого не обнаружено.

Второй этап прививки от коронавирусной болезни COVID-19 военным ОК "Север" проведут по установленному графику.

"Началась вакцинация от COVID-19 и в оперативном командовании "Восток". В частности, в бригаде "Холодный Яр" прививки делают в медицинском пункте в месте постоянной дислокации воинской части", - добавили в ведомстве.