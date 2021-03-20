События

15:32 20.03.2021

Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела в Киеве и Одесской области "красный" уровень эпидопасности с 23 марта

1 мин читать
Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела в Киеве и Одесской области "красный" уровень эпидопасности с 23 марта

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Киеве и Одесской области с 00:00 23 марта, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00:00 23 марта 2021г. "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в своем "Телеграм-канале".

Кроме того, госкомиссия ТЭБ и ЧС установила с 00:00 23 марта "красный" уровень на территории Одесской области.

 

Теги: #киев #красная_зона #одесская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 20.03.2021
Одесская область по индикаторным показателям попала в "красную" зону эпидопасности – Минздрав

Одесская область по индикаторным показателям попала в "красную" зону эпидопасности – Минздрав

10:39 20.03.2021
В Киеве за сутки 1070 новых больных коронавирусом, 19 человек умерли

В Киеве за сутки 1070 новых больных коронавирусом, 19 человек умерли

21:53 19.03.2021
Киев в ближайшие недели может получить вакцину от COVID-19 за счет столичного бюджета

Киев в ближайшие недели может получить вакцину от COVID-19 за счет столичного бюджета

18:11 19.03.2021
В метро Киева с 1 апреля перестанут принимать зеленые карточки

В метро Киева с 1 апреля перестанут принимать зеленые карточки

17:31 19.03.2021
Кличко объяснил свое решение о локдауне

Кличко объяснил свое решение о локдауне

15:26 19.03.2021
Кличко заявляет о выходе на финальную стадию строительства Подольского мостового перехода в Киеве

Кличко заявляет о выходе на финальную стадию строительства Подольского мостового перехода в Киеве

14:06 19.03.2021
В Киеве до 9 апреля запрещена работа непродовольственных магазинов, массовые мероприятия, ограничено пользование транспортом

В Киеве до 9 апреля запрещена работа непродовольственных магазинов, массовые мероприятия, ограничено пользование транспортом

13:18 19.03.2021
После весенних каникул киевские школьники до 9 апреля будут учиться дистанционно, кроме младших классов

После весенних каникул киевские школьники до 9 апреля будут учиться дистанционно, кроме младших классов

13:10 19.03.2021
Киев и 4 области вошли в "красную" карантинную зону

Киев и 4 области вошли в "красную" карантинную зону

12:37 19.03.2021
В Киеве за сутки выявлено 1210 новых случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявлено 1210 новых случаев COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Одесская область по индикаторным показателям попала в "красную" зону эпидопасности – Минздрав

Козак предлагает новый порядок проведения переговоров политсоветников лидеров "нормандской четверки" по Донбассу - источник в российской делегации

В МИД опровергли информацию о кризисе доверия между руководством США и Украины

Суд наложил арест на имущество и 100% акций АО "Мотор Сич" - СБУ

В Украине за сутки 15 292 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 190 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

SpaceX планирует запуск нового прототипа американского космического корабля Starship не ранее 24 марта

Шмыгаль напомнил главе Бундестага Германии о геополитической угрозе "Северного потока-2"

Британия сделала прививки от COVID-19 половине взрослого населения - глава Минздрава

В Украине создан первый негосударственный горно-металлургический университет

Украина подписала с шестью производителями вакцины от COVID-19 предварительные соглашения на поставки - Шмыгаль

В странах Балтии за сутки выявлено 2450 заболевших COVID-19

Шмыгаль обсудил с бургомистром Берлина сотрудничество в сфере образования, транспорта и окружающей среды

Небольшой снег будет "беспокоить" мартовскую погоду ближайших дней

У премьер-министра Пакистана выявили COVID-19

Козак предлагает новый порядок проведения переговоров политсоветников лидеров "нормандской четверки" по Донбассу - источник в российской делегации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА