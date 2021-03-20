Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела в Киеве и Одесской области "красный" уровень эпидопасности с 23 марта

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Киеве и Одесской области с 00:00 23 марта, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00:00 23 марта 2021г. "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в своем "Телеграм-канале".

Кроме того, госкомиссия ТЭБ и ЧС установила с 00:00 23 марта "красный" уровень на территории Одесской области.