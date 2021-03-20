В Украине создан первый негосударственный горно-металлургический университет

Группа "Метинвест" объявила о создании "Метинвест Политехника" – первого частного горно-металлургического университета.

Вуз будет готовить специалистов по материаловедению, металлургии, компьютерным наукам, автоматизации производственных процессов, экономике, экологии, химическим технологиям и инженерии, архитектуре и гражданской инженерии, охране труда и горному делу, говорится в пресс-релизе группы.

Университет уже получил лицензии Министерства образования и науки Украины на проведение курсов повышения квалификации по специальностям "Металлургия", "Металловедение", "Компьютерные науки", "Экономика", "Охрана труда" и "Горное дело". Это значит, что слушатели таких курсов получат сертификаты государственного образца.

Первые слушатели – сотрудники Метинвеста – уже повышают свой уровень знаний по специальностям "Металлургия", "Охрана труда и промышленная безопасность" и "Горное дело". А первый набор двухсот студентов бакалаврата планируется в 2022 году. Поступать в вуз могут выпускники школы для получения высшего образования. Обучение длится от трех до пяти с половиной лет.

Владелец Метинвеста Ринат Ахметов заявил: "Главная инвестиция – это получение хорошего образования. Уверен, именно повышение качества образования должно стать национальной идеей Украины. Силой, которая объединит всех украинцев. Чтобы Украине не потерять свою промышленность, первый и самый важный шаг, который необходимо сделать – это вернуть техническое образование на его исторически высокий уровень. Тот уровень, который позволит предприятиям успешно работать и выпускать качественную продукцию, а их сотрудникам – достойно жить и гордиться своими профессиями. Метинвест Политехника – не просто новый технический университет. Это наш вклад в будущее, который создает прочный технологический и кадровый фундамент для развития Украины".

В Мариуполе для Метинвест Политехники и его студентов построят учебный корпус и кампус по дизайн-проекту нидерландского бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры, знаменитого своими работами в ряде стран мира. Корпус университета будет построен по самым современным технологиям из стали Метинвеста. Благодаря строительству нового вуза в Мариуполе будет облагорожен городской сад – одно из любимых мест отдыха горожан. Город также получит современный реконструированный стадион "Азовец".

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков отметил, что создание современного и высокотехнологичного университета международного уровня в этом году символично как для Украины, отмечающей 30-летие независимости, так и для Группы Метинвест, отмечающей 15-летний юбилей. "Это наш вклад в возрождение технического потенциала страны в качестве ее крупнейшей горно-металлургической компании. Мы заинтересованы в том, чтобы и на наших предприятиях, и во всей украинской промышленности работали высококлассные специалисты. И верим, что доступность образования и его выход на новый уровень привлекут в отрасль молодежь, которая захочет учиться инженерным профессиям и строить карьеру в Украине. А мы создадим для этого все условия", - сказал он.