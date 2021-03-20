Украина подписала с шестью производителями вакцины от COVID-19 предварительные соглашения на поставки - Шмыгаль

Украина подписала с шестью мировыми производителями вакцины от COVID-19 предварительные соглашения на поставки, три вакцины зарегистрированы в стране, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Bild.

"Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. Сегодня с 6-ю из них подписаны предварительные соглашения и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. В ближайшее время мы ожидаем поставку первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX, где Германия является одним из основных мировых доноров и инициатором такого международного платформы. Мы благодарны Германии за участие в этой глобальной инициативе", - отметил премьер в интервью, сообщает пресс-служба правительства Украины.

В то же время, отвечая на вопрос касательно использования в Украине российской вакцины, Шмыгаль сказал, что это невозможно по ряду причин.

"Мы действительно не видим сегодня возможности использовать в Украине "Спутник V" по нескольким причинам. Она не прошла необходимых стадий клинических исследований. И вторая причина - это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт", - подчеркнул он.