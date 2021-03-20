События

13:17 20.03.2021

Украина подписала с шестью производителями вакцины от COVID-19 предварительные соглашения на поставки - Шмыгаль

1 мин читать
Украина подписала с шестью производителями вакцины от COVID-19 предварительные соглашения на поставки - Шмыгаль

Украина подписала с шестью мировыми производителями вакцины от COVID-19 предварительные соглашения на поставки, три вакцины зарегистрированы в стране, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Bild.

"Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. Сегодня с 6-ю из них подписаны предварительные соглашения и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. В ближайшее время мы ожидаем поставку первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX, где Германия является одним из основных мировых доноров и инициатором такого международного платформы. Мы благодарны Германии за участие в этой глобальной инициативе", - отметил премьер в интервью, сообщает пресс-служба правительства Украины.

В то же время, отвечая на вопрос касательно использования в Украине российской вакцины, Шмыгаль сказал, что это невозможно по ряду причин.

"Мы действительно не видим сегодня возможности использовать в Украине "Спутник V" по нескольким причинам. Она не прошла необходимых стадий клинических исследований. И вторая причина - это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт", - подчеркнул он.

 

Теги: #шмыгаль #соглашения #вакцина #поставки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:54 20.03.2021
Шмыгаль обсудил с бургомистром Берлина сотрудничество в сфере образования, транспорта и окружающей среды

Шмыгаль обсудил с бургомистром Берлина сотрудничество в сфере образования, транспорта и окружающей среды

07:56 20.03.2021
Операция ЕС по обеспечению эмбарго на поставки оружия в Ливию будет продлена на два года

Операция ЕС по обеспечению эмбарго на поставки оружия в Ливию будет продлена на два года

04:37 20.03.2021
Аргентина получила ещё 330 тыс. доз "Спутника V"

Аргентина получила ещё 330 тыс. доз "Спутника V"

23:15 19.03.2021
Китайская вакцина CoronaVac поступит в Украину до конца марта

Китайская вакцина CoronaVac поступит в Украину до конца марта

21:53 19.03.2021
Киев в ближайшие недели может получить вакцину от COVID-19 за счет столичного бюджета

Киев в ближайшие недели может получить вакцину от COVID-19 за счет столичного бюджета

20:09 19.03.2021
Меркель привилась бы вакциной AstraZeneca, но ждет своей очереди

Меркель привилась бы вакциной AstraZeneca, но ждет своей очереди

19:46 19.03.2021
ВОЗ не нашла риска возникновения тромбов после вакцины AstraZeneca и уверяет страны в ее безопасности

ВОЗ не нашла риска возникновения тромбов после вакцины AstraZeneca и уверяет страны в ее безопасности

18:45 19.03.2021
Первая смерть после прививки вакциной Pfizer и BioNTech зафиксирована в Гонконге

Первая смерть после прививки вакциной Pfizer и BioNTech зафиксирована в Гонконге

18:33 19.03.2021
Почти все приостанавливавшие применение вакцины AstraZeneca страны возобновили ее использование

Почти все приостанавливавшие применение вакцины AstraZeneca страны возобновили ее использование

14:48 19.03.2021
Рада освободила производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

Рада освободила производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Козак предлагает новый порядок проведения переговоров политсоветников лидеров "нормандской четверки" по Донбассу - источник в российской делегации

В МИД опровергли информацию о кризисе доверия между руководством США и Украины

Суд наложил арест на имущество и 100% акций АО "Мотор Сич" - СБУ

В Украине за сутки 15 292 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 190 человек

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

В странах Балтии за сутки выявлено 2450 заболевших COVID-19

Небольшой снег будет "беспокоить" мартовскую погоду ближайших дней

У премьер-министра Пакистана выявили COVID-19

Козак предлагает новый порядок проведения переговоров политсоветников лидеров "нормандской четверки" по Донбассу - источник в российской делегации

В МИД опровергли информацию о кризисе доверия между руководством США и Украины

Йеменские повстанцы используют против Саудовской Аравии оружие, поступающее из Ирана - власти королевства

В Киеве за сутки 1070 новых больных коронавирусом, 19 человек умерли

Суд наложил арест на имущество и 100% акций АО "Мотор Сич" - СБУ

Суд в США приговорил россиянина Медведева к 10 годам тюрьмы за киберпреступления

Финляндию четвертый год подряд признали самой счастливой страной мира

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА