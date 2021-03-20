Шмыгаль обсудил с бургомистром Берлина сотрудничество в сфере образования, транспорта и окружающей среды

Украина придает большое значение сотрудничеству с Германией на уровне отдельных громад и надеется, что пример взаимодействия Берлина и Киева будет способствовать укреплению региональных органов власти, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером.

Как сообщает пресс-служба Кабмина Украины, Шмыгаль отметил активное развитие сотрудничества между Киевом и Берлином по направлениям энергоэффективности, устойчивого городского развития и коммуникации с общественностью.

"Мы готовы к сотрудничеству и по другим направлениям - здравоохранение, городской транспорт, охрана окружающей среды, культура, молодежь, спорт и другие. Берлин уникальный опыт по объединению города и дальнейшего создания и развития современной инфраструктуры. Уверен, что благодаря сотрудничеству с Берлином Киев станет еще более современным и комфортным городом", - подчеркнул премьер Украины.

Также, по словам Шмыгаля, столицы Украины и Германии имеют значительный потенциал для укрепления отношений в виде целого ряда проектов, благодаря которым украинские и немецкие научные учреждения, университеты и образовательные центры смогут между собой кооперироваться.

"Учитывая многочисленную украинскую громаду, которая проживает в немецкой столице и вблизи нее, мы бы хотели рассмотреть возможность открытия украинско-немецкой билингвальной школы", - сказал Шмыгаль.

Со своей стороны Михаэль Мюллер поддержал предложение укрепления отношений в образовательной сфере и отметил, что одним из шагов в этом направлении может стать налаживание партнерских отношений между украинскими и немецкими школами для проведения обмена студентами и школьниками.