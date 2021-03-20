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12:46 20.03.2021

Небольшой снег будет "беспокоить" мартовскую погоду ближайших дней

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Небольшой снег будет "беспокоить" мартовскую погоду ближайших дней

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять область повышенного атмосферного давления, слабый рост сменится днем падением, а в северной части усилится ветер.

Как сообщает Укргидрометцентр, будет без осадков, лишь в Харьковской и Луганской областях ночью местами небольшой снег.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем в северной части местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве в воскресенье без осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 марта самая высокая температура днем была 20,3° в 1974г., самая низкая ночью -20° в 1942г.

В понедельник, 22 марта, в западных, северных и местами центральных областях небольшой мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в Закарпатье до 8° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киеве 22 марта небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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