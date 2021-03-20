В МИД опровергли информацию о кризисе доверия между руководством США и Украины

Утверждения о якобы существовании кризиса доверия между руководством США и Украины не соответствуют действительности, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Утверждения о якобы существовании кризиса доверия между руководством США и Украины не соответствуют действительности", - сказал Николенко в ответ на запрос "Европейской правды".

Спикер поддержал недавние заявления из посольства США в Украине, где пообещали, что Джо Байден вскоре позвонит Владимиру Зеленскому, отметив, что США не выдвигают предпосылок для таких переговоров.

"Ранее МИД Украины, а сейчас уже и посольство США в Киеве четко заявило о подготовке телефонного разговора лидеров двух стран без любых предварительных условий. Развивается диалог на уровне руководителей внешнеполитических, оборонных и других ведомств ... Оснований ставить под сомнение стратегический характер партнерства Украины и США нет ", - пояснил Николенко.

Он также, не называя имен, обвинил определенных публичных лиц в "придумывании надуманных историй" о проблемах в отношениях. "Наблюдается кризис публичных оценок у некоторых украинских деятелей", - заявил дипломат.