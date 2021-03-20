События

11:38 20.03.2021

В МИД опровергли информацию о кризисе доверия между руководством США и Украины

1 мин читать
В МИД опровергли информацию о кризисе доверия между руководством США и Украины

Утверждения о якобы существовании кризиса доверия между руководством США и Украины не соответствуют действительности, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Утверждения о якобы существовании кризиса доверия между руководством США и Украины не соответствуют действительности", - сказал Николенко в ответ на запрос "Европейской правды".

Спикер поддержал недавние заявления из посольства США в Украине, где пообещали, что Джо Байден вскоре позвонит Владимиру Зеленскому, отметив, что США не выдвигают предпосылок для таких переговоров.

"Ранее МИД Украины, а сейчас уже и посольство США в Киеве четко заявило о подготовке телефонного разговора лидеров двух стран без любых предварительных условий. Развивается диалог на уровне руководителей внешнеполитических, оборонных и других ведомств ... Оснований ставить под сомнение стратегический характер партнерства Украины и США нет ", - пояснил Николенко.

Он также, не называя имен, обвинил определенных публичных лиц в "придумывании надуманных историй" о проблемах в отношениях. "Наблюдается кризис публичных оценок у некоторых украинских деятелей", - заявил дипломат.

 

Теги: #сша #николенко #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:41 20.03.2021
Суд в США приговорил россиянина Медведева к 10 годам тюрьмы за киберпреступления

Суд в США приговорил россиянина Медведева к 10 годам тюрьмы за киберпреступления

06:19 20.03.2021
Советник Байдена счёл жёсткими и откровенными переговоры с китайскими коллегами

Советник Байдена счёл жёсткими и откровенными переговоры с китайскими коллегами

05:35 20.03.2021
Украина выразила свою позицию по отчету Ирана о причинах авиакатастрофы самолета "МАУ"

Украина выразила свою позицию по отчету Ирана о причинах авиакатастрофы самолета "МАУ"

20:53 19.03.2021
Испытание прототипа американского космического корабля Starship перенесено на следующую неделю

Испытание прототипа американского космического корабля Starship перенесено на следующую неделю

09:08 19.03.2021
Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин признал вину

Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин признал вину

06:04 19.03.2021
Первый день американо-китайской встречи на Аляске начался с взаимных обвинений – СМИ

Первый день американо-китайской встречи на Аляске начался с взаимных обвинений – СМИ

05:06 19.03.2021
Байден рассматривает возможность продления пребывания американских военных в Афганистане до ноября – СМИ

Байден рассматривает возможность продления пребывания американских военных в Афганистане до ноября – СМИ

04:04 19.03.2021
Байден призвал постпредов СБ ООН действовать в связи с кризисами в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене

Байден призвал постпредов СБ ООН действовать в связи с кризисами в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене

03:04 19.03.2021
Байден предложит кандидатуру экс-сенатора Нельсона на пост главы НАСА

Байден предложит кандидатуру экс-сенатора Нельсона на пост главы НАСА

02:02 19.03.2021
Группа американских сенаторов предложила законопроект по поддержке Украины в области безопасности

Группа американских сенаторов предложила законопроект по поддержке Украины в области безопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд наложил арест на имущество и 100% акций АО "Мотор Сич" - СБУ

В Украине за сутки 15 292 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 190 человек

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный

На Донбассе погиб украинский боец из-за минометного обстрела

Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна

ПОСЛЕДНЕЕ

Йеменские повстанцы используют против Саудовской Аравии оружие, поступающее из Ирана - власти королевства

В Киеве за сутки 1070 новых больных коронавирусом, 19 человек умерли

Суд наложил арест на имущество и 100% акций АО "Мотор Сич" - СБУ

Финляндию четвертый год подряд признали самой счастливой страной мира

Четверо подозреваемых по делу о пожаре в харьковском доме престарелых останутся под стражей

Число заражений COVID-19 в мире превысило 122,3 млн, число жертв - 2,7 млн

В Украине за сутки 15 292 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 190 человек

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный

Операция ЕС по обеспечению эмбарго на поставки оружия в Ливию будет продлена на два года

Аргентина получила ещё 330 тыс. доз "Спутника V"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА